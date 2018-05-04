Волоколамск, Московская область, 5 мая, 2018, 00:26 — ИА Регнум. Химик-дозиметрист, спасатель СПСЧ «Реутов» Ф.Н. Кожин, прибывший на полигон «Ядрово» Волоколамского района Московской области, после проведения замеров радиационного фона на теле полигона завил, что показатели в несколько раз ниже допустимого норматива для жилых объектов, не говоря уже о промышленных.

Химик-дозиметрист спасатель СПСЧ «Реутов» Ф.Н.Кожин проводит замеры радиационного фона на теле полигона «Ядрово» 4 мая 2017 года

«Исходя из мониторинга полигона, превышения радиоактивного уровня не замечено. Наоборот, уровень радиации в три раза меньше допустимых нормативов для жилой зоны».

Замеры уровня радиации проводились в нескольких точках полигона «Ядрово» и составили 0,06 мкЗв/ч при допустимых нормативах для жилых зданий 0,2 мкЗв/ч.

Радиационный фон в норме

Мониторинг проводился при участии руководства ООО «Ядрово» и специалистов голландской фирмы MULTRIWELL.BV., инженеры которой устанавливают систему активной дегазации на полигоне.

Напомним, что 4 мая группа политических активистов во главе с и.о. руководителя Волоколамского района Андреем Вихаревым проникла в зону проведения монтажных работ полигона «Ядрово», где устанавливается система активной дегазации.

Голландская фирма MULTRIWELL.BV., специалисты которой устанавливают систему активной дегазации на полигоне «Ядрово», сочли это нарушением протоколов безопасности и потребовали приостановить работы. Голландская сторона также предупредила российских партнеров о возможном разрыве контракта в связи с нарушением правил техники безопасности.

Особую озабоченность голландской фирмы вызвала информация, полученная от проникших на полигон политических активистов, о захоронении на полигоне радиоактивных отходов. Со слов голландских инженеров, политические активисты заявили им, что на «Ядрово» находиться небезопасно и просили рассказать, какие защитные меры от радиоактивной опасности предпринимаются представителями голландской стороны. Некоторые политические активисты при этом были в масках и осуществляли фото‑ и видеофиксацию.

Руководство полигона обратилось к губернатору области за содействием в разрешении конфликта с районными властями.