Bloomberg: Переговоры по торговой войне между США и КНР провалились
Вашингтон, 5 мая, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Власти США и Китайской Народной Республики провалили переговоры по прекращению торговой войны между двумя странами. Об этом накануне, 4 мая, сообщает Bloomberg.
Сообщается, что в ходе переговоров США в ультимативной форме потребовали от Китая сократить торговый дефицит между двумя странами не менее чем на $200 млрд к 2020 году.
В свою очередь Китай потребовал от США остановить расследование кражи американской интеллектуальной собственности компаниями из КНР, а также отмены 25% пошлин на китайские товары. Кроме того, Пекин требует от Вашингтона открытия рынка электронных платежей.
Требования обеих сторон оказались неприемлемыми и переговоры были прерваны.
Тем не менее Пекин и Вашингтон заявили, что сохраняют настрой на продолжение переговоров.
Известно, что переговоры проходили в Пекине 3−4 мая. Американскую делегацию возглавил министр финансов Стивен Мнучин, который должен был договориться о равных условиях в торговле.
Напомним, в конце марта 2018 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении пошлин на импорт 100 товаров, произведенных в Китае. Трамп считает, что при создании этих товаров китайские компании «похитили у американских компаний информацию». Позже был опубликован список из 1,3 тыс. китайских товаров.