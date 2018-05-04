Вашингтон, 5 мая, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Власти США и Китайской Народной Республики провалили переговоры по прекращению торговой войны между двумя странами. Об этом накануне, 4 мая, сообщает Bloomberg.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг Американо-китайское противостояние

Сообщается, что в ходе переговоров США в ультимативной форме потребовали от Китая сократить торговый дефицит между двумя странами не менее чем на $200 млрд к 2020 году.

В свою очередь Китай потребовал от США остановить расследование кражи американской интеллектуальной собственности компаниями из КНР, а также отмены 25% пошлин на китайские товары. Кроме того, Пекин требует от Вашингтона открытия рынка электронных платежей.

Требования обеих сторон оказались неприемлемыми и переговоры были прерваны.

Тем не менее Пекин и Вашингтон заявили, что сохраняют настрой на продолжение переговоров.

Известно, что переговоры проходили в Пекине 3−4 мая. Американскую делегацию возглавил министр финансов Стивен Мнучин, который должен был договориться о равных условиях в торговле.

Напомним, в конце марта 2018 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении пошлин на импорт 100 товаров, произведенных в Китае. Трамп считает, что при создании этих товаров китайские компании «похитили у американских компаний информацию». Позже был опубликован список из 1,3 тыс. китайских товаров.