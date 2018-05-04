Ереван, 5 мая, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Россия выступает за решение существующих в Армении внутренних проблем на основе конституции страны, в правовом поле, через конструктивный диалог между различными политическими силами республики. Об этом 4 мая на традиционном брифинге заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

mid.ru Мария Захарова

Комментирую текущую ситуацию в Армении, Захарова сказала: «В соответствии с конституцией Республики Армения 8 мая в Национальном Собрании страны должны состояться новые выборы премьер-министра Армении. Как известно, выборы, которые прошли 1 мая, не дали результата.

На данный момент ситуация в Ереване и в целом по стране в определенной мере стабилизировалась.

Со своей стороны мы, неоднократно отмечали, что выступаем за решение существующих в братской Армении внутренних проблем на основе конституции страны, в правовом поле, через конструктивный диалог между различными политическими силами республики. Эта принципиальная позиция была подтверждена во вчерашнем заявлении МИД России», — цитирует Захарову сайт МИД России.

По ее словам, в области двусторонних отношений Россия неизменно нацелена на продолжение совместной с армянскими коллегами работы по развитию и укреплению союзнического взаимодействия и интеграционного сотрудничества.

Отвечая на вопрос о том, насколько возможна активизация усилий по переговорам по нагорно-карабахскому урегулированию, учитывая тот факт, что премьер-министром Армении станет представитель не из правящей Республиканской партии Армении, а также принимая во внимание то обстоятельство, что в конце прошлого года Азербайджан и Армения на уровне глав государств договорились об интенсификации переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию после выборов, Захарова сказала, что Армения сейчас переживает непростые политические времена и нужно дождаться, когда ситуация в политической сфере окончательно стабилизируется.

«Когда народ, политические силы и движения, надеемся, в правовом конституционном поле определятся с составом руководящих органов. После этого будут возможности для проведения внешнеполитического курса, одной из проблем которого является упомянутое вами нагорно-карабахское урегулирование.

Со своей стороны, помимо тех слов, которые я сегодня уже произнесла, хотела бы сказать, что по этой проблематике мы занимаем последовательную линию, от которой не отступаем. Будем и впредь оказывать содействие сторонам. Но еще раз повторю, что нужно дождаться стабилизации политической ситуации в Армении», — отметила представитель российского МИД.

Как сообщалось ранее, 3 мая МИД России выступило с заявлением по ситуации в Армении, в котором в частности говорится: «Продолжаем внимательно следить за внутриполитическими процессами в дружественной Армении. Рассчитываем, что все разногласия будут решаться в правовых, конституционных рамках путем конструктивного диалога между политическими силами республики. Это позволит как можно скорее восстановить стабильное функционирование государственных структур, нормальную жизнь общества.

Настроены на продолжение совместной работы по укреплению и развитию многогранного взаимовыгодного российско-армянского сотрудничества и союзнического взаимодействия в интересах народов обеих стран».

Политический кризис в Армении продолжается с начала апреля, после того как парламент избрал на должность премьер-министра главу Республиканской партии Армении (РПА) Сержа Саргсяна, который до этого два срока был президентом и обещал не претендовать на руководящие посты в республике. Решение парламента привело к уличным протестам, после чего Саргсян подал в отставку, но Республиканская партия сохранила большинство в парламенте. 1 мая, на состоявшемся в парламенте голосовании, РПА не поддержала кандидатуру лидера протестов Никола Пашиняна, который был единственным кандидатом.

После того, как 2 мая по призыву Пашиняна граждане практически полностью парализовали движение по всей стране, РПА заявила, что во втором туре выборов премьера, которые состоятся 8 мая, проголосует за Пашиняна.