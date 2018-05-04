Нью-Йорк, США, 4 мая, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Представительство Израиля в ООН подтвердило отзыв заявки на членство в Совете безопасности на 2019 — 2020 годы, 4 мая передает агентство Associated Press.

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«После консультаций с нашими партнерами, в том числе с нашими хорошими друзьями, государство Израиль решило отозвать свою кандидатуру на место в Совете Безопасности», — говорится в заявлении Израиля.

Уточняется. что Израиль «продолжит действовать совместно с союзниками, чтобы… реализовать свое право на полное участие в процессах принятия решений в ООН».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 мая об отзыве заявки Израиля на место непостоянного члена СБ ООН стало известно со слов источников в ООН агентства Reuters.

Одновременно с Израилем на два места непостоянных членов СБ ООН от западноевропейских и других стран претендовали Германия и Бельгия — по всей видимости, они и будут избраны Генассамблеей.