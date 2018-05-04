Даллас, США, 4 мая, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп еще раз заявил о намерении защитить вторую поправку конституции страны, дающей право на ношение огнестрельного оружия.

Оружие

Об этом президент США заявил 4 мая, выступая на собрании членов Национальной стрелковой ассоциации в Далласе.

Напомним, в США обсуждение необходимости ужесточить правила приобретения и ношения огнестрельного оружия оживляются после каждого случая массового убийства людей, а особенно после случаев убийства несовершеннолетних их ровесниками.

В частности, ранее бывший ученик школы во Флориде застрелил в ней 17 человек. Инцидент вызвал массовые акции протеста с требованием ужесточить законы об оружии.

«У вас есть администрация, которая борется за защиту вашей второй поправки, и мы защитим вторую поправку. Дарованные второй поправкой права никогда не будут под угрозой, пока я президент», — сказал Дональд Трамп членам Национальной стрелковой ассоциации в Далласе.

По мнению Трампа, большинство массовых расстрелов происходят там, где ношение оружия запрещено.

«Нет более привлекательного знака для массового убийцы, чем табличка с надписью «Эта школа — территория без оружия». Заходи и бери нас», — заявил Дональд Трамп.

Решение проблемы массовых расстрелов Дональд Трамп видит в разработке системы раннего предупреждения инцидентов, реагирования на сообщения о подготовке нападения и проверок психического здоровья.