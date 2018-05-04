Лондон, 4 мая, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Палата Лордов высказала свое неудовлетворение ходом переговоров британского правительства, возглавляемого Терезой Мэй, по Брексит с Евросоюзом, несмотря на то, что процесс шел по британскому сценарию. Свою версию о том, чем вызван ультиматум подконтрольной королевскому двору верхней палаты парламента по условиям Брексита, выдвинул шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

По мнению политолога, причина в данном случае может быть одна, и связана она с провалом дела Скрипалей. Королевский двор оказался в неудобной ситуации — признать, что Мэй провалила задание по дискредитации России нельзя, точно так же, как и соглашаться с присутствием на посту премьера человека, неспособного чисто выполнять поставленные королевой задачи.

«В этих условиях единственным правильным и давно испытанным аппаратным методом работы является объявить человека не справившимся не с реальным поручением, а с глубоко вторичным и вычистить его из системы до того времени, пока не всплывет вся правда о реальном провале. А когда всплывет — человека в системе (а, может, и вообще) — уже и нет. Кому предъявлять претензии — не новому же какому-нибудь розовощекому премьеру, посланник которого привезет в Москву солидный секретный пакет отступных? — Конечно, нет.

Вот и решила королева Британии вывести Мэй из игры, пока не стало поздно. Совсем разучились британские спецслужбы работать — с допингом и ВАДА — провал, со Скрипалями — провал, — считает Юрий Баранчик. — Может, в консерватории что-то надо поменять?».