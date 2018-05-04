Волоколамск, Московская область, 4 мая, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Сегодня, 4 мая, на подмосковном полигоне «Ядрово» (Волоколамский район Московской области) были приостановлены работы по дегазации. Это решение было принято по требованию голландской фирмы MULTRIWELL.BV., специалисты которой выполняют работы по установке системы активной дегазации на полигоне «Ядрово».

«Ядрово» без голландцев

Как стало известно ИА REGNUM, причиной этого решения послужил инцидент, произошедший сегодня по полигоне. Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев в сопровождении группы политических активистов прорвался на полигон ТБО «Ядрово» в зону проведения монтажных работ.

Несмотря на многократные законные предупреждения службы безопасности и руководства полигона о недопустимости нахождения на объекте посторонних лиц, и.о. главы района настоял на своём праве как акционера провести в рабочую зону полигона группу политических активистов в масках, которые осуществляли фото‑ и видеосъёмку работ.

Со слов голландских инженеров, активисты заявили им, что на «Ядрово» находиться небезопасно по причине захоронения на полигоне радиоактивных отходов. И просили рассказать, какие защитные меры от радиоактивной опасности предпринимаются представителями голландской стороны.

Голландские инженеры доложили об угрозе радиоактивного заражения в главный офис в Нидерландах, откуда получили указание приостановить выполнение работ по контракту до прояснения ситуации. О чем официально в письменном порядке уведомили руководство полигона. Голландская сторона также предупредила российских партнеров о возможном разрыве контракта в связи с нарушением правил техники безопасности.

Руководство полигона обратилось к губернатору области за содействием в разрешении конфликта с районными властями.