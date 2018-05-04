Вашингтон, 4 мая, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Военное ведомство США предлагает союзникам по НАТО разместить на своем Атлантическом побережье новое объединенное командование НАТО.

U.S. Army Corps of Engineers Norfolk Военно-морская база в Норфолке, США

Об этом говорится в сообщении Пентагона, распространенном 4 мая.

Новую управленческую структуру Пентагон предлагает создать в Норфолке на территории штата Вирджиния. По мнению американского военного ведомства, это позволит более успешно осуществлять трансатлантические операции любого рода.

«Новое командование объединенной группировки в Норфолке сможет успешно проводить операции по всему спектру миссий альянса в трансатлантическом регионе», — указано в сообщении Пентагона.

Окончательное решение по вопросу нового командования НАТО будет принимать Совет Североатлантического военного альянса.

Напомним, в Норфолке располагается крупнейшая американская военно-морская база на восточном побережье США.

Как сообщало ИА REGNUM, план крупномасштабной войны в Европе предполагает переброску 300-тысячной группировки США через Атлантический океан по морским коммуникациям.