Воронеж, 4 мая, 2018, 21:57 — ИА Регнум. В Воронеже в пятницу, 4 мая, был дан старт акции «Вахта памяти», приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Школьники и курсанты будут нести Почетный караул на четырех братских могилах — в парке Патриотов, у Памятника Славы, на площади Победы и на Чижовском плацдарме. Караулы будут выставлены с 4 по 9 мая.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Возложение цветов

Марина Каширская ИА REGNUM Юнармейцы заступают на Почетный пост №1

Первые караульные заступили на пост у Вечного огня у музея «Диорама» и у Памятника Славы. В 10:00 в парке Патриотов, где располагается Почетный (школьный) пост, появились первые караульные — юнармейцы из отряда «Южный форт» (школа №100). Двое часовых — мальчик и девочка — сменяются каждые 15 минут.

Марина Каширская ИА REGNUM В парке Патриотов юным воронежцам торжественно вручали паспорта граждан РФ

Юнармейцы ежедневно тренировались на территории ходить строевым шагом и выполнять команды. В этот же день воронежским школьникам вручали их первые паспорта граждан Российской Федерации. Также воронежцам, пришедшим этим утром в парк, юнармейцы раздавали георгиевские ленточки.

Марина Каширская ИА REGNUM Торжественная часть

У Вечного огня на Памятнике Славы вахту несут курсанты воронежского института МВД. Почетный караул заступил на пост также в 10:00. Также в рамках акции цветы к памятнику возложили студенты Естественно-технического колледжа при Воронежском государственном техническом университете.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Студенты пришли возложить цветы к Памятнику Славы

Акция «Вахта памяти», возродившая традицию Почетных караулов у мемориалов и воинских захоронений, проводится в Воронеже уже в четвертый раз. Впервые она была проведена в 2015 году, в 70-летний юбилей Победы.