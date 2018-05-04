Чебоксары, 4 мая, 2018, 20:25 — ИА Регнум. В Чувашии задержан мужчина, угрожавший расправой соседям. Операцией руководил глава МВД республики Сергей Неяскин, сообщил ИА REGNUM начальник пресс-службы министерства Олег Ашнин.

21.мвд.рф Глава МВД по Чувашии Сергея Неяскин

Информация о происшествии поступила в отдел полиции 4 мая около 11:00 часов. Сообщалось, что в Чебоксарах в общежитии по Соляному проезду забаррикадировался мужчина и угрожает прибывшей за ним бригаде медиков ножом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД.

«Позже стало известно, что в соседней с мужчиной комнате находится семейная пара с маленьким ребенком, которых злоумышленник удерживает и угрожает им предметом похожим на нож. Переговоры с забаррикадировавшимся горожанином проводились под руководством министра внутренних дел по Чувашии генерал-майора полиции Сергея Неяскина. Мужчина отказывался добровольно сдаваться, оказывал сопротивление, тогда было принято решение применить в отношении него силу», — сказал Олег Ашнин.

Операцию по захвату проводили бойцы спецназа Росгвардии Чувашии.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, задержанный является инвалидом и состоит на психиатрическом учете.

Отметим, по данным минздрава Чувашии, в 2016 году в Чувашии за психиатрической и психотерапевтической медицинской помощью в амбулаторных условиях обратилось 35 427 пациентов. Под наблюдением врачей-психиатров и врачей-психотерапевтов на конец 2016 года находилось 32 829 человек (в 2015 году — 32 557), что составило 2,7% от численности населения республики. Непосредственно под диспансерным наблюдением находились 16 243 человека (в 2015 году — 16 715), получали консультативно-лечебную помощь, обращаясь добровольно к участковым врачам-психиатрам и врачам-психотерапевтам, 16 586 человек (в 2015 году — 15 842). Показатель общей заболеваемости психическими расстройствами в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 0,9% и составил 2656,4 случая на 100 тыс. человек населения (в 2015 году — 2633,5; в РФ — 2764,9).