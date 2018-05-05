Киев, 5 мая, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Вокруг ремонта автодорог на Украине наблюдается следующая волна бурного обсуждения, в качестве же своего рода эффективного менеджера в этом трудном деле лидер Радикальной партии Олег Ляшко привел Гитлера. Какие события происходили в последние дни в украинской инфраструктуре, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфраструктура Украины

«Посмотрите, как отремонтировали дороги в Николаевской области. Там целая семья может поселиться, на пикник выехать, еще и коров туда можно всунуть в яму дорожную… Дороги в Мариуполе нет. Добраться туда из Запорожья — минимум пять часов… Мы требуем запретить ямочный ремонт. Второе — в эти ямы… закапывать тех, кто организовывает ремонт дорог, начиная от руководителя ремонтной службы и всех, кто ремонтировал эти дороги. Закопать и сверху асфальтом проехать, бетоноукладчиком. Так, как Гитлер делал», — заявил Ляшко с трибуны Верховной рады.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал введение европейской системы управления дорожным хозяйством, что означает четко очерченные требования к проведению работ, определение ответственности, формирование дорожного бюджета и системы контроля использования средств. Контроль за ремонтом дорог станет жестче, а сумма на эту задачу в этом году заложена рекордная.

На каком фоне происходят эти заявления и каковы другие новости украинской инфраструктуры, включая железную дорогу, аэропорты и порты, читайте в статье: Российские корабли в реках Украины? Это недопустимо! — обзор инфраструктуры

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