Москва, 7 мая, 2018, 04:20 — ИА Регнум. Владимир Путин призвал превратить ближайшие годы в площадку прорывного развития страны. О том, что может стать причиной, мешающей это сделать, пишет автор ИА REGNUM Андрей Маленький.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

До сих пор продолжается как в центре, так и на местах, составление стратегий социально-экономического развития до 2030 и даже до 2035 года. Рывок, запланированный на ближайшие годы, очевидно, никак не вписывается в стратегии, плавно перетекающие чуть ли не в 40-е годы XXI века, но об этом, как ни странно, никто не задумывается. А если учесть приблизительность и отсутствие конкретики в этих «стратегиях далекого прицела», то и вовсе можно сказать, что никакого отношения к столь необходимому прорыву и концентрации усилий они не имеют.

Чтобы серьезно подойти к поставленной задаче, нужно отставить в сторону сложившуюся практику стратегического планирования в РФ и даже приостановить действие соответствующего федерального закона от 28 июня 2014 года: попытка следовать установкам этого закона показала отсутствие своевременно разработанных подзаконных актов и провоцирование этим законом переноса выполнения необходимых задач на несуразные временные горизонты. Именно здесь — корень бесконечного и беспредметного «стратегирования», не предполагающего конкретного выполнения.

Что же понадобится для того, чтобы победить бумаготворчество и перейти к конкретным делам?

Читайте подробности: Прорывное развитие России: колдобины на дорогах

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