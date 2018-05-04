Сеул, 4 мая, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Перед тем как встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает 4 мая пресс-служба администрации президента Республики Корея.

White House Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин

По информации пресс-службы, договоренность об этой встрече была достигнута на переговорах начальника управления национальной безопасности администрации южнокорейского президента Чон Ый Ёна и советника президента США Джона Болтона.

«Они договорились, что президент Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп проведут встречу на высшем уровне в Вашингтоне перед американо-северокорейскими переговорами и продолжат консультации по связанным вопросам», — указано в сообщении пресс-службы.

По словам Чон Ый Ёна, его встреча с Джоном Болтоном была очень важной и полезной в свете предстоящих переговоров лидеров КНДР и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что дата встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном согласована и позже будет сообщено о ее конкретном месте и времени.