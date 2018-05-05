Ницца, Франция, 5 мая, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Первомайское выступление Марин Ле Пен перед съездом сторонников «Движения за Европу наций и свободы» (MENL) может открыть новую страницу в политическом ходе тех, кто желает изменить «природу Европейского союза». О том, что нового появилось в политике привычно называемых евроскептиками, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Marinelepen.fr Марин Ле Пен

С точки зрения Ле Пен, нынешняя политическая система Евросоюза показывает рост неспособности решать внешние и внутренние проблемы. Это касается как торгового противостояния с США, так и ближневосточного урегулирования. Кроме того, как партия Ле Пен, так и ее европейские союзники стремятся найти выход в вопросе мигрантов, решив задачу ограничения наплыва беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. В сложном положении остается также атлантическое единство, в отношении которого «Национальный фронт» Ле Пен опирается на своих сторонников, в том числе и высокопоставленных, в США.

Самым же существенным является стратегическое изменение сторонников проекта «Европа наций». Очевиден отход от критики евроинтеграции, теперь, скорее, речь идет о новом проекте, который позволит образовать новое единство с учетом важного места культурной и религиозной европейской идентичности.

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