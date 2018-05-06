Москва, 7 мая, 2018, 02:25 — ИА Регнум. Россия в качестве суверенной страны Западу не нужна, а русские — это лишние на планете люди: так описывает взгляд совокупного Запада на Россию Федор Пашин, эксперт Фонда содействия общественной дипломатии, в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из кф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» реж Игорь Масленников. 1980. СССР Смертельная схватка

Выбор главных направлений борьбы с Россией — Сирия и Украина — не случаен. Речь идет об установлении полного контроля над Евразией — самым большим в мире материком, и в то же время идет битва вокруг контроля трансконтинентальных трафиков поставки энергоресурсов, движения товаров и услуг. С этой точки зрения Евразия представляет интерес проектом «Один пояс, один путь», перспективным Арктическим путем вокруг РФ и международным транспортным коридором «Север — Юг», который долежн соединить Персидский залив и Балтийское море через территории России, Азербайджана и Ирана. Также обсуждается возобновление водного и наземного движения из Балтийского моря в Черноморский регион и далее Средиземноморье. Российско-китайское стратегическое партнерство, взаимодействие России, Ирана и Турции по вопросу политического урегулирования ситуации в Сирии, а также энергетическое сотрудничество России и Европы в рамках «Северного потока — 2», — в Евразии и в мире протекают объединительные процессы, которые очевидно тревожат трансконтинентальную мафию.

Выходит, что России отказано в праве иметь и отстаивать национально-государственные интересы:

«Вина России в том, что она срывает глобальные планы по кардинальному изменению геополитической картины мира, устранению неугодных правителей, установлению мирового порядка в интересах трансконтинентальной мафии. Она опирается на силу и мощь НАТО, финансовых воротил, ведущих спецслужб, мировых медиа, а также современной Америки как инструмента обеспечения их военно-политического владычества. В руках мафии даже лидеры ведущих стран цивилизованного мира, и в частности Дональд Трамп, Тереза Мэй, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и другие, являются послушными марионетками, обыкновенными ньюсмейкерами тотальной информационной войны всех против всех. С ними сегодня бесполезно даже вести переговоры, тем более договариваться о чем-либо. В этом главная проблема современных международных отношений».

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