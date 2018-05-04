Глазго, Великобритания, 4 мая, 2018, 18:26 — ИА Регнум. Бывший капитан «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал главным тренером шотландского клуба «Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте клуба.

Biser Todorov Стивен Джеррард

Контракт между «Рейнджерс» и Джеррардом рассчитан на четыре года.

«Для меня большая честь стать тренером «Рейнджерс». Я очень уважаю этот клуб, его историю и традиции. Не могу дождаться, чтобы начать работу, поскольку мы надеемся развить успехи, которых достиг этот клуб», — сказал Джеррард.

Напомним, Джеррард выступал за английский «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, затем перебрался в американский «Лос-Анджелес Гэлакси», после чего в 2016 году завершил карьеру.

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В составе «мерсисайдцев» Джеррард стал победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, дважды выигрывал Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Кубок Англии, три раза побеждал в Кубке английской лиги.

После завершения карьеры футболиста Джеррард с 2017 года возглавлял юношескую команду «Ливерпуля».

Отметим также, что «Рейнджерс» является одним из старейших клубов Шотландии. Клуб выиграл 54 титула чемпиона страны за всю историю, что является рекордом для страны.

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