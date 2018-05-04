Саранск, 4 мая, 2018, 18:24 — ИА Регнум. В этом году движение «Бессмертного полка» в Саранске начнется в 15:00 мск от площади Героев-Стратонавтов. Согласно предварительно поданным заявкам, в акции могут принять участие более 30 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

E-mordovia.ru Акция-шествие «Бесмертный полк». Саранск. 2017

По словам руководителя штаба регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и директора Мемориального музея военного и трудового подвига 1941−1945 годов Николая Кручинкина, по желанию участников шествия предыдущих лет творческие коллективы республики, артисты Мордовской государственной филармонии будут идти вместе с участниками акции и исполнять патриотические песни.

В этом году можно принести личные транспаранты, с оборотной стороны которых можно будет указать библиографические данные или подборку из нескольких фотографий, можно использовать фото Героев Советского Союза и других солдат, не являющихся родственниками. Также можно использовать транспаранты без фотографий с указанием фамилии, имени, отчества и лет жизни солдата.

«Акция пройдет в Саранске и других районах Мордовии, где также созданы свои координационные штабы», — отметил Кручинкин. В районах республики время движения шествия будут выбирать самостоятельно в зависимости от удобства для жителей. Ряд районов планирует принять участие в шествии на территории Саранска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году в акции «Бессмертный полк» в столице Мордовии приняли участие около 25 тыс. человек. Глава республики Владимир Волков также шел с колонной и нес портрет своего отца. К площади Победы «Бессмертный полк» подходил под звуки духового оркестра и под раскаты весеннего грома. Но на самой площади дождь прекратился. Финальную часть шествия завершили минута молчания и песня «День Победы», которую подхватил хор участников шествия.

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