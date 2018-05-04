Москва, 4 мая, 2018, 18:22 — ИА Регнум. В Федеральной пассажирской компании (ФПК) объяснили ситуацию с сокращением проводников в поездах дальнего следования новыми технологиями и новыми стандартами обслуживания.

Цитата из к/ф «Вокзал для двоих». Реж. Эльдар Рязанов. 1982. СССР Проводник поезда

Разъяснение поступило в редакцию ИА REGNUM после сообщения о том, что депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) выразила обеспокоенность оптимизацией в РЖД и заявила о намерении направить запрос о сокращении проводников до одного на два вагона.

Федеральная пассажирская компания с 1 февраля 2018 года применяет новые стандарты в сфере обслуживания пассажиров на пилотном полигоне, в который на данный момент вошли 14 поездов дальнего следования, отметили в пресс-службе ФПК, новый стандарт предоставления сервисов в пути позволяет задействовать меньшее количество сотрудников поездных бригад для работы с пассажирами.

«Его разработка и внедрение стали возможными благодаря техническому усовершенствованию закупаемого у отечественных производителей подвижного состава, внедрению современных электронных технологий в процесс организации пассажирских перевозок, а также за счет привлечения аутсорсинговых компаний», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Исключение дополнительной нагрузки на поездные бригады не подразумевает сокращения реальных штатных должностей проводников», — заверяют в компании. «Сотрудники поездных бригад распределяются для работы по другим поездам, в том числе дополнительно назначенным в пиковые периоды перевозок», — разъяснили они.

«Эффективное распределение персонала и сокращение необходимости найма дополнительного штата сотрудников также позволяет компании увеличить среднемесячную заработную плату имеющегося штата проводников. Так, реальный рост зарплаты сотрудников поездных бригад составляет от 15 до 50% (в зависимости от установленных нормативов обслуживания)», — говорится в сообщении ФПК.