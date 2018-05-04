Ярославль, 4 мая, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов опубликовал сведения о доходах за 2017 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

За год губернатор заработал 2 430 442 рублей. В его собственности находится легковой автомобиль «Мерседес-Бенц» GL350 Bluetec 4 Matic, а так же квартира площадью в 176, 3 метра. В еще одной квартире — ее размер — 74, 6 метра — ему принадлежит треть. Кроме этого у губернатора 4 машиноместа в собственности и одно помещение в пользовании. В каких городах находится вся эта собственность, не сказано. В декларации указано лишь название страны — Россия.

По сравнению с 2016 годом, доход Дмитрия Миронова уменьшился. В 2016 году он заработал 2 874 636 рублей.