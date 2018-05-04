Омск, 4 мая, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Жители отдалённых сёл и деревень Омской области не могут найти работу и за «хорошей жизнью» уезжают в большие города. В результате за последние десять лет с карты региона бесследно исчезли 26 населённых пунктов, а на грани исчезновения сейчас находятся ещё 81. Такие данные ИА REGNUM привели в пресс-службе губернатора Омской области.

Анна Алябьева ИА REGNUM Опустевший деревенский дом

«Причинами исчезновения сельских населённых пунктов являются отсутствие рабочих мест и отток населения в другие сёла и деревни с более комфортными условиями проживания, а также в связи с естественной убылью населения», — отметили в пресс-службе.

Власти, по их же словам, в настоящее время предпринимают попытки изменить ситуацию, в том числе оказывая малым и отдалённым сёлам «меры поддержки». К ним относятся субсидии на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по производству молока; на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам); на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров личных подсобных хозяйств; на возмещение части затрат, гражданам ведущим личное подсобное хозяйство; на развитие подотраслей животноводства, альтернативных свиноводству.

Кроме того, указывается, что в сельских населённых пунктах организован закуп молока у населения, организуется уборка снега на дорогах, ведущих к сёлам, ведутся работы по обеспечению транспортной доступности, в том числе перевозка граждан автобусами.

«Результатами предпринятых мер удалось обеспечить сокращение оттока населения в более чем 50 сёлах Омской области. Так, в деревне Архиповка Калачинского муниципального района организован плодопитомник, а в деревне Новый Ревель Калачинского муниципального района готовится к реализации проект по развитию овцеводства», — подчёркивают региональные власти.

Согласно данным Омскстата, в январе — марте 2018 года в области отмечена естественная убыль населения: число умерших превысило число родившихся на 1192 человека. По данным статистики, на начало текущего года численность городского населения в Омской области составляла 1 млн 424,3 тыс. человек, сельского — 535,8 тысячи человек (год назад эти цифры составляли 1 млн 431,5 тыс. — городского и 541,2 тыс. — сельского).

Для Омской области, впрочем, как и для многих других регионов страны, характерна сверхконцентрация населения в столице области. Так, на начало 2018 года в городе Омске при общей численности региона 1 млн 960,1 тыс. человек проживало — 1 млн 172 тыс. человек. Деревни же, особенно отдалённые, всё чаще находятся на грани вымирания.

По данным исследования Центра экономических и политических реформ, на период 2016 года общее количество сельских населённых пунктов в стране превышало 150 тысяч. В то же время ещё в результате Всероссийской переписи населения 2010 года было выявлено, что 12,7% сельских населённых пунктов на тот момент уже были не заселены, то есть почти 19,5 тыс. российских деревень существовали на карте, однако по факту уже были заброшены.

Примеров тому много. В Новосибирской области за десять лет исчезли 35 населённых пунктов, в Красноярском крае «упразднены» 12 территориальных единиц, в Кузбассе за пять лет исчезло не менее десяти сёл и деревень. И только власти Хакасии уверяют, что за последние десять лет в регионе не исчезло ни одного малого или отдалённого села. Однако и здесь в зоне риска находится несколько десятков малочисленных населённых пунктов.

Что же приводит к постепенному опустению и вымиранию российских сёл и деревень?

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Есть предположение, что начало этому процессу положено в конце 1940 — начале 1950 года, когда был взят курс на укрупнение колхозов.

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По данным на 1 января 2016 года, численность сельского населения в российских деревнях составляла порядка 37,89 млн человек. При этом на одну тысячу жителей села трудоспособного возраста приходится примерно 819 лиц нетрудоспособного возраста. Молодёжь же зачастую предпочитает уезжать из сельской местности в большие города в поисках работы и социальной инфраструктуры. Часто в отдалённых сёлах и деревнях остаются жить, а скорее доживать, пожилые люди, которые привязаны к месту «корнями». Со временем сёла и вовсе вымирают.

Однако, как пишет ЦЭПР, депопуляция сельских территорий — проблема не только России.

«Статистика Всемирного банка свидетельствует — тенденция уменьшения удельного веса сельского населения актуальна и для стран Европы и США, и в сравнении со многими западными странами Россия по-прежнему является относительно менее урбанизированной страной», — отмечается в исследовании.

В то же время для России вымирание территорий — это скорее стратегическая проблема. А потому, рано или поздно, необходимо будет восстанавливать утраченное, но тогда уже понадобятся огромные инвестиции. Это уже начали понимать некоторые региональные власти, которые пытаются разрабатывать и внедрять программы по сохранению и развитию отдалённых сёл и деревень.

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Но, судя по всему, точечные меры не работают совсем или работают плохо. Для решения проблемы уже нужны комплексные социально-экономические преобразования.