Кишинёв, 6 мая, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Как понять действия президента Молдавии Игоря Додона по приватизации всего, что можно и нельзя, для нужд своей партии? Ситуацию обсуждает автор ИА REGNUM Дмитрий Чубашенко.

Кукловод и кукла

Раскол молдавского общества — вот как можно охарактеризовать результат неумных действий главы молдавского государства Додона. Как еще можно охарактеризовать деятельность первого лица, направленную исключительно на клановую борьбу, и старающегося подменить хоть какую-нибудь разумную для страны повестку интересами этой борьбы? Тем паче, что борьба-то развернулась с собственным покровителем, авторитетным во всех смыслах политиком Плахотнюком. Дружба и взаимовыручка, несмотря на разную партийную принадлежность, помогали Додону и Плахотнюку в сложных политических раскладах не оставаться без прибыли. Причем роль Додона обычно сводилась к исполнению желаний старшего в тандеме.

Но логика развития ситуации, в которой Додон выбрал себе роль проевропейского политика, постепенно выдвигает именно его на ведущие позиции. Прославившийся свой способностью предать и кинуть кого угодно, Додон со временем доберется и до старшего товарища. Вот такой остросюжетный роман развивается в политическом поле Молдавии. К сожалению, за счет молдавского народа.

Читайте статью Молдавия: «Хитрый план Додона». Может ли кукла одолеть кукловода? и другие публикации Дмитрия Чубашенко о политике Молдавии.