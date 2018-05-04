Парламент Каталонии принял закон, позволяющий вернуть Пучдемона
Барселона, Испания, 4 мая, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Парламент Каталонии большинством голосов проголосовал за законопроект, позволяющий избирать главой региона политэмигрантов, 4 мая передает агентство Reuters.
Согласно принятому закону, парламент сможет выбрать главой Каталонии любого гражданина страны, находящегося за границей.
Таким образом, парламентарии открыли себе возможность для переназначения главой Каталонии находящегося в Германии Карлеса Пучдемона.
Напомним, Карлес Пучдемон и его кабинет министров, также как и прошлый созыв каталонского парламента, были разогнаны Мадридом после объявления об отделении от Испании в октябре 2017 года.
Политики и чиновники Каталонии были обвинены в мятеже, многие из них находятся в испанских тюрьмах. Пучдемон эмигрировал из страны.
Однако в декабре 2017 года, после внеочередных выборов, большинство в парламенте Каталонии снова заняли «сепаратисты», которые желают вернуть Пучдемона на пост главы региона.