Барселона, Испания, 4 мая, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Парламент Каталонии большинством голосов проголосовал за законопроект, позволяющий избирать главой региона политэмигрантов, 4 мая передает агентство Reuters.

muffinn Карлес Пучдемон

Согласно принятому закону, парламент сможет выбрать главой Каталонии любого гражданина страны, находящегося за границей.

Таким образом, парламентарии открыли себе возможность для переназначения главой Каталонии находящегося в Германии Карлеса Пучдемона.

Напомним, Карлес Пучдемон и его кабинет министров, также как и прошлый созыв каталонского парламента, были разогнаны Мадридом после объявления об отделении от Испании в октябре 2017 года.

Политики и чиновники Каталонии были обвинены в мятеже, многие из них находятся в испанских тюрьмах. Пучдемон эмигрировал из страны.

Однако в декабре 2017 года, после внеочередных выборов, большинство в парламенте Каталонии снова заняли «сепаратисты», которые желают вернуть Пучдемона на пост главы региона.