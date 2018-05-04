Вашингтон, 4 мая, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что точная дата и место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном будут объявлены в ближайшее время, передаёт 4 мая Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«У нас есть дата, у нас есть место», — приводит агентство слова главы Белого дома.

Напомним, в конце апреля Дональд Трамп заявил, что не против провести встречу с Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи.

Позднее стало известно, что лидер КНДР также согласен провести встречу в демилитаризованной зоне. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на данное решение повлиял президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Как ожидается, что встреча руководителей КНДР и США может состояться до конца мая. Ранее Трамп уже завялял, что это может произойти «в ближайшие недели».

Как передавало ИА REGNUM, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась историческая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились впервые с 2007 года, при этом Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР с 1953 года, посетившим Южную Корею.