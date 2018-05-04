Тамбов, 4 мая, 2018, 17:48 — ИА Регнум. В администрации Тамбова уже в мае 2018 года произойдут глобальные перестановки. Об этом 3 мая заявил глава города Сергей Чеботарев. По словам градоначальника, «административная реформа» будет достаточно жесткой. Объявление об отставках начнется в ближайшее время.

Чистка

«Я просто смотрел на людей, очень многие были для меня совершенно новыми людьми, кого-то просто по-человечески жалко, но это не категория управленца. Должны быть профессионалы, вне зависимости от возраста, — конечно, лучше, чтобы обновление происходило, — но которые любят город, служат ему, а главное, готовы пойти на любые лишения ради своего любимого города. И в ближайшее время о таких отставках начну объявлять, — цитирует Сергея Чеботарева пресс-служба.

Как сообщил портал OnlineTambov.ru, новая структура будет представлена уже после майских праздников. В результате административной реформы пройдет оптимизация не только по численности чиновников, но и по качеству.

«Будут отставки и среди заместителей главы администрации города, и среди помощников, и среди начальников управлений и комитетов. За год после вступления в должность у меня было время присмотреться, оценить работу и администрации в целом, и отдельных муниципальных служащих самого разного ранга», — цитирует издание Сергея Чеботарева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Чеботарев был избран главой Тамбова в марте 2017 года. До этого он занимал пост заместителя губернатора Александра Никитина.

Пост главы Тамбова освободился в декабре 2016 года после ухода с поста Юрия Рогачева, которому предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, а также служебном подлоге. В ноябре 2017 года суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

В суде было доказано, что Юрий Рогачев, будучи главой Знаменского района региона, подписал контракты на ремонт двух участков дорог с компанией ООО «Строй-Лайн». Позже Юрий Рогачев подписал документы об объеме и стоимости работ, на основании которых компания получила 70 млн рублей по одному контракту и 47 млн рублей — по второму. При этом глава района знал, что фактически работы проведены не были.