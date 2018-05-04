В секторе Газа началась еженедельная акция протеста
Газа, Палестина, 4 мая, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Традиционная пятничная акция протеста началась на границе сектора Газа и Израиля, 4 мая передает агентство Associated Press.
К границе уже стянулись несколько сотен палестинцев из лагерей протестующих, некоторые из них бросают в сторону израильских силовиков камни.
На границе снова горят шины. Полиция Израиля снова отвечает резиновыми пулями и слезоточивым газом.
«Эй вы, прекратите приносить шины, это вызовет обстрел», — звучит из громкоговорителей с израильской стороны.
По сообщению медицинских работников, к настоящему моменту ранения получили десять протестующих.
Напомним, массовый протест на границе сектора Газа и Израиля начался в марте, жертвами противостояния уже стали несколько десятков человек.
Протестующие, несколько тысяч палестинцев, регулярно перемещают свои лагеря все ближе к границе — ожидается, что это может закончиться массовым прорывом уже в мае.