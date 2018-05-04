Москва, 4 мая, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Министерство финансов не рассматривает введение налога на доходы самозанятых граждан как способ увеличения поступлений средств в бюджет, заявил 4 мая глава ведомста Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Мы не преследуем цель собрать каких-то дополнительных налогов», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в Минфине хотят, чтобы «предприниматели, которые работают без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, могли очень простым методом регистрироваться, платить налог и, по сути, выполнять все обязательства гражданина, который работает».

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что в правительстве рассматривают возможность введения налога на доходы самозанятых граждан — репетиторов, нянь, домработниц и других людей, оказывающих различные услуги в частном порядке.

Ставка налога может составить 3% для граждан, которые оказывают услуги физическим лицам, и 6% для работающих с юридическими лицами. Переход на налогообложение по данной схеме может быть запущен уже с 2019 года в пилотном режиме в нескольких российских регионах.

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