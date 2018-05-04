Москва, 4 мая, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В случае внесения в Госдуму 7 мая кандидатуры на пост главы правительства РФ, нижняя палата парламента рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая, об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Nikita Dezhurny Дом Правительства Российской Федерации

В Госдуме на данный момент прорабатываются все возможные сценарии внесения кандидатуры на пост председателя правительства РФ, исходя из норм Конституции и сложившейся практики, отметил Володин.

«Один из возможных вариантов внесения кандидатуры для дачи согласия на назначение председателя правительства РФ — сразу после вступления в свои полномочия президента РФ Владимира Владимировича Путина 7 мая», — заявил Володин.

В Госдуме, по словам ее спикера, определились для себя со следующим порядком работы: комитет Госдумы по контролю и регламенту должен подготовить и внести на Совет Думы, запланированный на 15:00 мск 7 мая, процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту РФ на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания Государственной думы.

Предполагается, что до рассмотрения вопроса на пленарном заседании пройдут консультации парламентских фракций с кандидатом на пост главы правительства.

Предварительно планируется, что 7 мая в 16:00 мск состоится встреча с «Единой Россией», в 18:00 — с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и «Справедливая Россия» — в 10:00 и 12:00 соответственно.

«Заседание Государственной думы в этом случае начнется в 15:00 8 мая», — уточнил Володин.