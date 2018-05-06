Анадырь, 6 мая, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Билибинская АЭС, введенная в строй в семидесятые годы, в 2019 году должна начать выводится из эксплуатации. На смену ей придет «Академик Ломоносов», надежная и мощная атомная тепловая электростанция, подобная реакторам атомных ледоколов. Такое сравнение не случайно, ведь если говорить о надежности, то проверенные временем и арктическими штормами реакторы ледоколов — хорошая рекомендация для новой ПАТЭС. Кроме того, «Академик Ломоносов» обладает изрядным запасом мощности, резерв которой, скорее всего, очень пригодится. Ведь геологическая кладовая Чукотки, исследованная вовсе не досконально, продолжает радовать первооткрывателей.

Rosatom.ru ПАТЭС «Академик Ломоносов»

Обнаруженные не так давно новые месторождения золота явно не будут последними, а на очереди еще руды металлов чуть ли не всей таблицы Менделеева. Так что энергия «Ломоносова» будет направлена для обеспечения и жилья для горняков, и инфраструктуры, и оборудования шахт. Но как в каждом серьезном деле, в истории с проектом ПАТЭС есть свои загадки и нюансы. Каковы же они?

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