Москва, 4 мая, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Инфляция в России в апреле 2018 года составила 0,4% после 0,3% в марте. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За период с начала года потребительские цены в России выросли на 1,2%. В годовом выражении инфляция в апреле осталась на уровне 2,4%, как и в марте.

В апреле в шести российских регионах прирост потребительских цен составил 0,6% и более, из них в Чукотском автономном округе — 1,4% в результате увеличения цен на товары на 1,7%.

В Москве и в Санкт-Петербурге инфляция за месяц составила 0,5%, с начала года — 1,4% и 1,6% соответственно.

За неделю с 24 по 28 апреля рост цен в России, согласно данным Росстата, составил 0,1%. На этом уровне недельная инфляция держится уже девятую неделю подряд.

Напомним, по прогнозам Минэкономразвития и Банка России, по итогам 2018 года инфляция в стране может составить до 4%.