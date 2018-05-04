Калуга, 4 мая, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 4 мая, на площади Победы прошел торжественный сбор, посвященный 43-й годовщине образования Поста №1, и стартовал финальный этап смотра-конкурса образцовых караулов на звание «Лучшего образцово-показательного караула города Калуги».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили 43-ю годовщину образования Поста №1

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги конкурс проводится уже 13 лет. Победители прошлого года — почётный караул средней школы №15 — установили знамя почетного караула и возложили каску Неизвестного солдата у Вечного огня.

Открывали смотр-конкурс глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрей Иванов.

«Пост №1 является главным патриотическим символом нашего города, он один из лучших в России, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — Отрадно, что для молодого поколения калужан слова «Родина» и «Патриотизм» — не пустой звук, множество калужских школьников и учащихся колледжей стремятся попасть в состав Почтенной караульной службы и отдать дань памяти воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. За прошедший год на Посту №1 несли вахту порядка 1100 человек».

В смотре-конкурсе, посвящённом 43-й годовщине Поста №1, приняли участие ученики 30 школ и 6 колледжей, в финалисты вышли 9 караулов: 7 школ и 2 колледжа. 7 мая на площади Победы будут проведены показательные выступления по итогам финала смотра-конкурса.