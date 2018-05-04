Киев, 4 мая, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Глава неонацистской группировки «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Коханивский пообещал устроить «акцию» на Крымском мосту через Керченский пролив. Об этом сегодня, 4 мая, сообщают украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

«Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат, например, с надписью «Смерть России» или «Крым — Украина», — заявил главарь ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Коханивского, «Смерть России» — это якобы самый актуальный лозунг на Украине.

«Это сатанинское образование — Россия — должно исчезнуть. Вместо этого должны возникнуть несколько отдельных стран — например, Татарстан, Башкирия, республика Сибирь, республика Урал. А Россия — как раковая опухоль. Ее надо удалять», — на полном серьезе заявил Коханивский.

Журналисты спросили главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готов ли он сотрудничать со скандальным движением Femen и провести с ними совместную акцию на Крымском мосту. Коханивский гневно отверг такую возможность.

«Конечно, мы не будем совместно с ними ничего проводить, потому что у нас абсолютно разное мировосприятие, разное видение борьбы за свободу Украины. Во многих вещах мы просто не сходимся и считаем, что иногда то, что делают Feemen, абсолютно враждебно для Украины», — заявил неонацист.

Напомним, в ближайшие дни должно открыться автомобильное движение по Крымскому мосту. В будущем году будет завершена железнодорожная часть моста.