Калуга, 4 мая, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 4 мая, на Театральной площади в Калуге прошёл 4-й ежегодный смотр строя и песни личного состава подразделений уголовно-исполнительной системы Калужской области. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, руководство правоохранительных органов, представители общественных и ветеранских организаций.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калужской области прошел смотр строя и песни сотрудников ФСИН

В настоящее время в подразделениях уголовно-исполнительной системы трудятся около двух тысяч работников, на строевом смотре были представлены все отделы и службы УФСИН. Сотрудники прошли торжественным маршем под строевые песни, молодые сотрудниками УФСИН принесли присягу. Бойцы отряда специального назначения «Гром», воспитанники подросткового военно-патриотического отряда «Витязь» и специалисты-кинологи провели показательные выступления.

«Сотрудники службы исполнения наказаний обеспечивают надлежащее функционирование исправительных учреждений, поддерживают общественный порядок на территории Калуги и области, сотрудники отряда «Гром» принимают активное участие в проведении контртеррористических операций, — отметил Александр Иванов. — На состоявшемся сегодня смотре сотрудники УФСИН продемонстрировали высокие профессиональные качества. От имени депутатов Городской думы хочу поблагодарить всех сотрудников за их нелёгкую службу и пожелать им крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, новых успехов и достижений».

По итогам смотра первое место заняли сотрудники федерального казённого учреждения «Исправительная колония №3», они получили переходящий кубок и диплом первой степени.