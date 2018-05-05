Забайкальский край, 7 апреля, 2014, 14:54 — ИА Регнум. В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении шести человек, пятеро из которых являются сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю, которых подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля сообщили в краевом следственном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в течение длительного времени организованная преступная группа, в которую входили действующие сотрудники полиции, занималась приобретением наркотических веществ синтетического происхождения для последующего сбыта в Чите.

В настоящее время все подозреваемые задержаны, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде ареста.