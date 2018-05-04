Москва, 4 мая, 2018, 16:45 — ИА Регнум. В правительстве Москвы подвели итоги проверок торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других крупных объектов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба столичной мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В торговом центре

«С 26 марта было выявлено свыше 11 тысяч различных нарушений, к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц», — сказал на совещании по оперативным вопросам в правительстве Москвы глава столичного управления МЧС России Илья Денисов.

Он также сообщил, что по результатам проверок до устранения нарушений судом была временно приостановлена деятельность торговых центров «Персей» (Малая Семеновская, 28), «Серебряный дом» (Большая Семеновская, 16) и «Вектор» (Щёлковское шоссе, 26б), а также Усачёвского рынка (Усачёва, 26).

Кроме этого, за невыполнение в установленный срок предписаний Государственного пожарного надзора на три месяца закрыт торговый центр «Щёлково» (Щёлковское шоссе, 100). Ожидаются судебные решения ещё по трем торговым центрам, в которых также были выявлены серьёзные нарушения требований пожарной безопасности.

Всего, как уточняется, проверка были проведены в 591 торгово-развлекательном центре, 93 детских досуговых организациях, 61 учреждении культуры, 81 культурно-зрелищном и 90 спортивных сооружениях, а также на 69 других объектах.

Сообщается, что проверки крупных объектов с массовым пребыванием людей в Москве будут продолжены.