Пхеньян, 6 мая, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын показал уверенную стратегию внешней политики с опорой на весомые для оппонентов доводы, чем и привел ситуацию к желательному для своей страны результату. Теперь президенту США остается только ликовать, изображая радость по поводу победы Северной Кореи и изо всех сил пытаясь натянуть на себя и своих союзников маску «победителей». О том, как теперь Вашингтон и его команда будут пытаться развернуть ситуацию в выгодную себе сторону, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп, Ким Чен Ын

Риторика США, содержавшая угрозы и оскорбления в адрес Северной Кореи и ее лидера, после договоренностей, о которых заявили Северная и Южная Кореи, поменялась кардинальным образом. Тут же вслед за сюзереном этот маневр повторили и вассалы. Так, японский премьер-министр Синдзо Абэ в своем выступлении заявил:

«Мы едины во мнении, что встреча (лидеров Южной Кореи и КНДР) является положительным движением на пути всестороннего разрешения различных проблем вокруг КНДР, в том числе денуклеаризации, и расценивается как исторический шаг к миру и стабильности в северо-восточной Азии».

Но до сих пор остается опасность того, что достигнутый результат будет яростно истолковываться теми, кому нежелательно развитие общекорейской ситуации в мирном русле, как требование капитуляции Северной Кореи. Только теперь результата планируют достигнуть не при помощи угроз, а фальшивыми обещаниями. Какие манипулятивные ходы есть в активе американской дипломатии на данный момент?

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