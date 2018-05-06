Иерусалим, 6 мая, 2018, 12:11 — ИА Регнум.

Крупная атака на военные базы в Сирии, используемые отрядами иранской «Хезболлы», говорят о решимости Израиля препятствовать концентрации иранских сил около своих границ. Можно ли предотвратить перерастание этого конфликта в ирано-израильскую войну, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Heather Elke Произраильское граффити. «Израиль хочет мира. Они хотят оторвать от Израиля кусок»

Атака 29 апреля, хотя ее автор и пожелал остаться неизвестным, стала крупнейшей за последнее время операцией, нанесшей ущерб подразделениям «Хезболлы». Эта организация, признанная в Израиле террористической, служит проводником политической воли иранского руководства, строящего, как показывают направления его стратегических усилий, «шиитский коридор» через Ирак и Сирию к Средиземному морю. Судя по сейсмической волне, распространившейся от мест взрывов, при атаке с воздуха были уничтожены крупные склады взрывчатки и боеприпасов. Позиция Израиля по положению дел в Сирии ясна, те, кто провозглашает своей священной миссией уничтожение еврейского государства, должны или утихомирится, или держаться от него подальше.

Но сотрудничество, ставшее реальностью в процессе борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), между Россией, Турцией и Ираном, запутывает ситуацию, вынуждая тот же Израиль лавировать, подвергая силовому воздействию те группы, которые представляют для него наибольшую опасность. Вместе с тем долговременное развитие ситуации требует от Израиля продолжать искать пути взаимодействия со всеми, для кого не приемлемо будущее региона под властью оголтелых исламистов. И в этом смысле отношения с Россией могут Израилю помочь.

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