Ленинградская область, 4 мая, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Две тяжелейшие дорожные аварии произошли с разницей в 10 минут в Ломоносовском районе Ленинградской области днем в пятницу, 4 мая. В общей сложности в них погибли пять человек, еще два человека получили тяжелые травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Последствия аварии на КАД Петербурга

Сначала на 84-м км внутреннего кольца КАД Петербурга, проходящей в том числе по Ленобласти, женщина-водитель автомобиля Skoda совершила аварийную остановку в крайней левой полосе.

Около 14:50, в момент погрузки стоявшего автомобиля на эвакуатор, на него совершил наезд автомобиль Skoda Fabia, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир Skoda Fabia скончались на месте, а управлявшая остановившимся автомобилем женщина получила тяжкий вред здоровью.

Движение на данном участке КАД было полностью перекрыто, сотрудники ГИБДД на месте занимаются оформлением ДТП.

Около 15:00 в том же Ломоносовском районе Ленобласти на 57-м км автодороги «Нарва» (Таллинское шоссе) водитель-мужчина, управляя фурой, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим грузовиком, двигавшимся во встречном направлении.

«В результате ДТП водитель фуры скончался на месте, двое пассажиров грузового автомобиля скончались на месте, еще один получил тяжкий вред здоровью. По данному факту проводится проверка. Движение на данном участке трассы затруднено», — отметили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.