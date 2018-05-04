Сретенск, Забайкальский край, 4 мая, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Этому способствует ветреный характер погоды и слабая подготовка к пожароопасному периоду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Тонких ИА REGNUM Сретенские сопки после пожара

По данным регионального министерства природных ресурсов, за прошедшие сутки удалось ликвидировать только пять лесных пожаров (в Хилокском, Читинском, Шилкинском районах), тогда как 14 очагов огня продолжают действовать. Лес на общей площади 6569 га горит сейчас в Александрово-Заводском, Каларском, Красночикойском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Тунгокоченском, Чернышевском районах.

В настоящее время угрозы населенным пунктам нет, хотя ещё недавно в сводки ЧС вполне мог попасть Сретенск. Наблюдения о происходившем пожаре со ссылкой на депутата Совета МР «Сретенский район» Сергея Тонких опубликовала газета «Советское Забайкалье».

"Дым появился во второй половине дня со стороны мкр Затон. Казалось, вот сейчас его быстренько потушат, но нет… Ближе к вечеру пал поднялся к лесному массиву, а с наступлением сумерек огонь уже в лесу поднимался вверх по сопке. Утром пал, благополучно пройдя затонскую сопку стал спускаться в падь Деревчиха. Здесь он точно должен был остановиться, ведь несколько дорог-тропинок опоясывают падь до самой вершины, но тщетно. Огонь перевалил на сторону бойни в падь Филиппиха и частично на сопку со стороны Сретенска. И здесь дороги со стороны бойни не дали огню спуститься к домам, но весь склон горы сгорел до самого кладбища», — информирует депутат.

По его словам, за всем этим действом с беспокойством наблюдало всё население Сретенска, многим хотелось услышать какой-то сигнал, быть может колокольный набат или звуки сирены и побежать на помощь, но было тихо.

«Случилось так, что за трое суток, полыхавший вблизи районного центра лесной пожар так и не потушили, и только Господь Бог, да мокрый снег с дождем заглушили его в Вербное воскресенье. А ведь в районе, признанным лучшим по подготовке к пожароопасному периоду, накануне все структуры докладывали о готовности», — иронизирует депутат Совета МР «Сретенский район» Сергей Тонких.

Он также отмечает, что после пожара с самой высокой точки над Сретенском (тригонометрическом пункте) взору открылась страшна картина с выжженной землёй и что хозяева скота теперь не знают где им найти пастбища.

Ещё одна неприятность ждала Сергея Тонких в лесу:

«На следующий день пригласил школьных друзей проехать по знакомым лесным уголкам детства, они пришли в ужас от страшных пейзажей. С вершины Деревчихи мы спустились к водокачке, невдалеке от нее, не доезжая 150−200 м, на дороге увидели лежащую косулю, видимо пожар выгнал её из леса…

Сейчас вокруг Сретенска лысые, голые сопки, я не землемер, но невооруженным глазом видно, что сгорели сотни гектаров леса. Сгорел багульник, занесённый в Красную книгу, березняк, сосняк, лиственичник. В недавнем советском прошлом за кладбищем в багульнике сретенцы собирали грузди, подберёзовики, а сейчас там чёрная земля.

А взгляните на сопки по дороге в п. Кокуй — на них же почти не осталось деревьев, там каждый год полыхает огонь. Что ж, если и дальше так дальше будет продолжаться, то вскоре вокруг Сретенска останутся одни барханы. А кто виноват? Да все мы и наше равнодушие!», — заключил депутат Совета МР «Сретенский район» Сергей Тонких.

Город Сретенск — это районный центр Забайкальском крае. Расположен на берегу Шилки (бассейн Амура) в 385 километрах от Читы. Основан в 1689 году на месте зимовья, рядом с которым позднее был сооружен острог. С 1789 года Сретенск стал уездным городом Иркутского наместничества, с 1851 года — центром казачьей станицы, а с 1872 по 1918 годы входил в состав третьего военного отдела Забайкальского казачьего войска. В 1926 году получил статус города.

Напомним, о плохой подготовке к пожароопасному периоду, недостатке сил и средств при рекордных объемах федеральной поддержки (995 миллионов рублей — это в два раза больше, чем в предыдущие годы) ранее говорил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края Александр Трухин.

По его словам, даже в пределах утверждённой штатной численности Читинская авиабаза и «Забайкаллесхоз» укомплектованы кадрами на 50%, «Забайкалпожспас» — на 90%. Также сообщалось, что половина и более всей техники «Забайкаллесхоза» и «Забайкалпожспаса» уже четвёртый год имеет износ от 60% до 100%.