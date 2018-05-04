Никополь, Украина, 4 мая, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Сегодня, 4 мая, в г. Никополь Днепропетровская область во время заседания горсовета депутат от партии «Гражданская сила» Александр Рыбаков выстрелил в радикала от партии «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Перед этим радикалы облили депутата кефиром, а мэра города Андрея Рысака зеленкой.

Иван Шилов REGNUM Война

По данным издания nikopolnews.net, в результате стрельбы никто не пострадал.

Момент стрельбы зафиксирован с 6:20 хронометража видеоролика.

Отмечается, что во время принятия повестки дня в помещение сессионного зала зашло несколько «правосеков» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они потребовали от президиума, чтобы депутаты быстрее рассмотрели те вопросы, которые были перенесены с предыдущей сессии 27 апреля.

Между ними, мэром города Рысаком и депутатами началась словесная перепалка, а затем драки. Рыбаков один раз выстрелил в потолок и еще раз — в сторону активистов. В потолке и стене остались следы от пуль. В настоящее время горсовет оцепила полиция.

В свою очередь депутат, член фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук отметил, что «такого не было и в лихие 90-е».

«Здесь кто-то говорил, что в здании, где расположены органы государственной власти и местного самоуправления нельзя заходить с оружием. А стрелять в людей из огнестрельного оружия во время сессии Никопольского городского совета, как это сегодня сделал депутат Никопольского горсовета Александр Рыбаков, избран в горсовет от партии «Гражданская сила», можно? Я конечно понимаю, что у депутата тоже есть какое-то достоинство и ему не приятно, когда на голову выливают кефир. Но за порядком на сессии и поведением присутствующих граждан должна следить полиция, а не депутат в ответ на хулиганские действия шмалять в толпу из пистолета. Виновные, в независимости от статуса должны быть жестко наказаны иначе скоро на сессии советов будут ходить с автоматами и пулеметами», — прогнозирует Мосийчук на своей странице в Фейсбуке.

В то же время депутаты рады от «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Борислав Береза и Дмитрий Ярош не комментируют информацию о причастности членов ПС к инциденту в г.Никополь.

Как сообщалось, в январе 2018 года радикалы организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)(под опекой нардепа-националиста и лидера партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого) ворвались на заседание Черкассого горсовета и заставили депутатов проголосовать за принятие горбюджета. Радикалы в черных масках не выпускали депутатов из зала до принятия нужного им решения.