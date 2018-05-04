Москва, 4 мая, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Валютная пара доллар/рубль продолжает торговаться в рамках восходящего канала. Ближайшая цель роста — диапазон 64 — 64,40, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Технически, не исключено, что этих уровней валютная пара уже достигнет на следующей неделе. По его мнению, фундаментальных драйверов для этого тоже предостаточно.

«Во-первых, отметим сильный рост доллара ко всему спектру рынка. Во-вторых, сдерживающими факторами являются санкционные и геополитические риски.

В-третьих, Минфин РФ продолжает наращивать объем выкупа валюты согласно новому бюджетному правилу», — пояснил Капустянский.

В свою очередь, нефть для рубля сейчас является как положительным «героем» так и отрицательным. С одной стороны дорогая нефть усиливает скупку валюты Минфином, а с другой усиливает рост экономики.

«При этом стабильность цен коло годового максимума по Brent может сохраниться до 12 мая, когда Трамп примет решение по санкциям в отношении Ирана», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль: восстановление выглядит хрупким