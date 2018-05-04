Вильнюс, 4 мая, 2018, 15:37 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

Защищаясь от возможного преследования журналистов, Даля Грибаускайте увязла еще больше — политики были удивлены публично высказанными президентом намеками на будущие выводы парламентского расследования. Комментируя электронную переписку с бывшим лидером либералов Элигиюсом Масюлисом, президент отрицала все обвинения относительно оказания давления на СМИ, но не отрицала, что могла назвать «гончим псом» журналиста Дапкуса, который работает на телеканале LNK, принадлежащем концерну MG Baltic, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 мая.

В одном из писем Масюлису Грибаускайте просила передать привет президенту MG Baltic Дарюсу Моцкусу, чтобы тот «попридержал своего гончего пса». Якобы Дапкус тогда критиковал выдвигаемых президентом кандидатов на пост генпрокурора. На этой неделе, 2 мая, Грибаускайте в интервью LRT пояснила, что якобы всегда уважала и поддерживала журналистов, которые проводят журналистские расследования, и защищает права человека, но, по ее словам, есть журналисты, «которые становятся орудием или представителями групп интересов, лоббистов и т. д.».

Читайте также: Грибаускайте грозит импичмент: Подробности скандала в Литве

Продолжая мысль о журналистах, возможно, нарушивших принципы журналистской этики, президент обмолвилась о расследовании, которое сейчас проводит Комитет по национальной безопасности и обороне. Комитет до июня должен представить Сейму свои выводы.

«Надеюсь, что в выводах расследования мы увидим еще больше связей и услышим еще больше фамилий, если комитет осмелится сказать, как оказывалось влияние, какие члены Сейма подвергались давлению, и кто, чьими руками это делал», — сказала президент, словно давая понять, что Дапкус мог действовать не только как журналист.

Такие намеки президента удивили члена комитета по национальной безопасности и обороне Альгирдаса Буткявичюса:«Президент о будущих выводах комитета говорила так, словно уже знала, какими они будут, хотя они еще окончательно не рассмотрены, а весь материал расследования засекречен».

По словам политика, такие обобщения, какие сделала Грибаускайте, может делать только тот, кто прочитал засекреченный материал дела, ознакомился с расследованием и будущими выводами. 3 мая в интервью Lietuvos rytas Буткявичюс сказал, что Генпрокуратура должна выяснить, как из комитета, проводящего расследование, могла произойти утечка секретной информации. Кроме того, по словам парламентария, слова президента можно оценивать и как определенное давление на Сейм, в каком направлении он должен проводить расследование. Но на вопрос, правда ли, что в выводах комитета особое внимание может быть уделено Дапкусу, бывший премьер ответил: «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, потому что материал этого расследования все еще засекречен».

Однако, согласно другим источникам Lietuvos rytas, журналист, который общается с владельцами MG Baltic, в расследовании Комитета по национальной безопасности и обороне назван одной из ключевых фигур между некоторыми политиками и предпринимателями. Влияние Дапкуса якобы приравнивается даже к бывшему вице-президенту концерна Раймондасу Курлянскису.

«Если будут обнародованы разговоры этого журналиста, он может потерять работу, потому что в некоторых случаях он критически отзывается даже о концерне, управляющем медиагруппой», — сказал источник.

В деле о политической коррупции Курлянскису предъявлены подозрения во взяточничестве и торговле влиянием. Журналист LNK Дапкус в этом расследовании был допрошен как свидетель. Журналист сказал следователям, что познакомил Курлянскиса с будущим членом сейма Лауринасом Кащюнасом. Якобы предприниматель позже общался с Кащюнасом напрямую. Но, по словам источника Lietuvos rytas, ни связи Кащюнаса с Курлянскисом, ни встречи другого консерватора Мантаса Адоменаса с владельцами концерна в представленном Комитетом по национальной безопасности и обороне материале спецслужб якобы не раскрыты. Мало того, Кащюнас входит в состав Комитета по национальной безопасности и обороне, но после того, как портал Lietuvos rytas опубликовал, что политик за полученную поддержку MG Baltic одной организации мог выполнять задания концерна, он отстранился от расследования.

Представитель аграриев Повилас Урбшис, который раньше критиковал парламентское расследование, сказал Lietuvos rytas, что ему сразу было ясно, что спецслужбы могут пытаться направить парламентское расследование в пользу Грибаускайте или благоприятных в отношении нее политических сил: «Расследование опирается на секретную информацию, представленную спецслужбами. Не сомневаюсь, что перед этим информация согласовывалась с Президентским дворцом и даже, может, дозировалась, если она была неблагоприятной для окружения президента».

Читайте также: В Литве законы скупали оптом: крупнейшее коррупционное дело передали в суд

Урбшис считает, что Грибаускайте, говоря о своих письмах и упоминаемом в них Дапкусе, выдала себя.

«Я считаю, что ей известно, какими могут быть выводы, потому что ей должно быть известно, какую информацию спецслужбы представили парламенту. Я бы не сильно удивился, если бы узнал, что с президентом согласовывалось и то, какую информацию нужно представить Комитету по национальной безопасности и обороне».

Глава комитета по национальной безопасности и обороне аграрий Витаутас Бакас отрицал такие предположения Урбшиса, но не мог объяснить, на что опиралась президент, говоря о будущих выводах расследование.

«Окончательных выводов еще нет, есть только предварительный проект. Даже я не знаю, какими будут окончательные выводы. Поэтому утверждения, что президент якобы ознакомилась с выводами, основаны на предпосылках», — сказала Бакас.

По словам Бакаса, сейчас ДГБ и Служба спецрасследований решают, какой использованный в расследовании секретный материал можно было бы представить обществу.

«Мы видим влияние непрозрачных бизнес-групп на политиков, мы видим их желание контролировать важные госучреждения, иметь в них своих людей. Те тенденции, насколько будет разрешено обнародовать, будут отражены в выводах расследования. Но пока что информация засекречена», — сказал Бакас Lietuvos rytas, отказавшись из-за секретности материалов комментировать роль Дапкуса в расследовании.

Также он утверждал, что не считает намеки Грибаускайте давлением на комитет: «Я такого давления не чувствую, ни со стороны президенты, ни со стороны премьера, ни со стороны спикера Сейма или других лиц, по крайней мере, пока что. Также у меня нет оснований подозревать, что представляемая нам информация дозируется — выводы будут опираться не на один источник».

Публичные заявления Грибаускайте о выводах расследования шокировали и самого Дапкуса. Журналиста также удивило, что президент говорит о расследовании парламентского комитета так, будто она все уже знает заранее: «Откуда она может это знать? И какое ДГБ дело до тго, что делают и с кем встречаются журналисты? Может, ДГБ прослушивает и исповеди в церкви? Не должно ли оно ловить шпионов недружелюбных стран вместо того, чтобы вмешиваться во внутреннюю политику? С нетерпением жду, какие методы деятельности департамента и объекты расследования раскроют выводы комитета. С другой стороны, я считаю, что это просто слухи и блеф. Трудно поверить, что парламентский комитет может «исследовать» журналистов и делать выводы, даже не допросив их».

Дапкус также возмущался, что Грибаускайте решает, кто журналист, а кто нет, оценивает их профессиональную этику. По словам телеведущего, такой взгляд нехарактерен главам демократических государств.

Нападки Грибаускайте в электронном письме на Дапкуса отрицательно оценили и представители СМИ, и часть политиков.

«Если так было сказано, несомненно, это больше, чем скандал», — сказал телеканалу Lietuvos rytas глава Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс. На сторону журналиста встал и политический обозреватель, общественный деятель Андрюс Тапинас. Считая, что это очевидное давление на Дапкуса, он раскритиковал попытки президента сортировать журналистов. «Сейчас пытается объяснить, что это не журналист. Нужно еще доказать, когда ты уже перестаешь быть журналистом, а когда ты все еще им являешься. Да, Дапкус работает в медиагруппе, принадлежащей концерну, но это ни о чем не говорит. Множество журналистов работают в СМИ, принадлежащих кому-то», — сказал Тапинас на телеканале LRT в программе «В центре внимания».

Говоря о скандальной переписке, Тапинас заявил, что это «величайшее фиаско президента»: «Сначала я не мог поверить, что наш президент может вести себя так глупо, но кажется, это было на самом деле». Тапинас также сказал, что хотя Грибаускайте отрицает, что оказывала давление на концерн, все выглядит иначе: «За веревочки кто-то дергал».