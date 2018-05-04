Москва, 5 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 5 мая, мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов. Он призван обратить внимание общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями.

Парковка для инвалидов

История Международного дня борьбы за права инвалидов берёт своё начало 3 мая 1992 года. В этот день люди с ограниченными возможностями из семнадцати европейских стран провели день борьбы за соблюдение прав инвалидов и исключение случаев дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия проводятся ежегодно, в том числе и в России.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1 млрд людей во всем мире (около 15% населения земного шара) имеют какую-либо форму инвалидности. Из них более 100 млн — дети. При этом с каждым годом показатели инвалидности растут. Это связано со старением населения и ростом хронических заболеваний.

13 декабря 2006 года в ООН приняли один из первых всесторонних договоров в области прав человека XXI века — Конвенцию о правах инвалидов. Она вступила в силу 3 мая 2008 года после того, как её ратифицировали 50 государств. Конвенция направлена на обеспечение полного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав. Документ подписали 159 государств, ратифицировали — 156.

Российская Федерация подписала Конвенцию о правах инвалидов 24 сентября 2008 года. 3 мая 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, что должно было создать дополнительные гарантии обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав инвалидов в России.

В частности, это государственная программа «Доступная среда» на 2011−2020 годы, которая предусматривает создание безбарьерной среды, совершенствование системы экспертизы и реабилитации инвалидов, включение инвалидов в различные сферы жизнедеятельности, в том числе в образование, спорт, культуру и общественную жизнь. Хотя многие положения этой программы сегодня реализуются с трудом.

Кроме того, в Международный день борьбы за права инвалидов ежегодно во многих городах страны проводятся акции «Инвалид — равный член общества», а также множество других благотворительных и просветительских мероприятий, специальных конференций и митингов, направленных на защиту права инвалидов жить полноценной жизнью.