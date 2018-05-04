Киев, 4 мая, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Украина получила противотанковые ракетные комплексы Javelin несколько недель назад. Об этом заявила представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По её словам, практическая подготовка расчетов Javelin в Вооруженных силах Украины началась со 2 мая.

«Я знаю, что многие заинтересовались поставками ракет Javelin в Украину. Могу сказать, что этот вопрос лежал на столе в течение очень долгого времени, прежде, чем мы объявили о решении президента передать Украине ракетные комплексы Javelin. Их доставили несколько недель назад», — сказала Науэрт, передает пресс-служба госдепа США.

В свою очередь экс-помощник заместителя главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии Майкл Карпентер призвал администрацию президента США Дональда Трампа разрешить Украине использовать Javelin в Донбассе.

«Администрация Трампа должна позволить Украине развернуть свое новое противотанковое оружие на линии фронта, а не настаивать на том, чтобы они складировались под замком и ключом на западе Украины. Тогда какой смысл?» — написал Карпентер в Twitter.

При этом политолог Тарас Чорновил отметил, что согласие на разглашение информации и доступ украинских военных к новой технике, а также начало подготовки к ее применению состоялись синхронно с введением в действие операции объединенных сил (ООС) вместо «АТО».

"Ну, неужели есть еще какие-то косноязычные, которые не видят взаимосвязи между этими событиями: поставкой летальных вооружений и введением ООС?»

«США не предоставляли вооружения просто так, они приняли решение о вооружении Украины этими средствами летального оружия под возможное применение во вполне конкретном конфликте. Но статус операции АТО очень двусмысленный. Все в мире уже согласились, что речь идет не о каком-то внутреннем конфликте, то есть антитеррористической операции, а о российской агрессии. Именно поэтому и санкции накладывают на Россию. Однако юридически АТО — это внутренний конфликт в государстве. США в этом конкретном случае не хотели получить упреки о предоставлении оружия для участника внутреннего конфликта, а продемонстрировали, что довооружают Украину как раз против России. Это очень жесткий сигнал: Америка предоставляет оружие, чтобы им убивать россиян, а не каких-то мифических «ополченцев-сепаратистов», если они попрут вглубь Украины или будут использовать танки для атак на украинских защитников», — написал Чорновил на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 1 марта госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 ракет Javelin и пусковых установок к ним. Ранее уполномоченный США по Украине Курт Волкер заявлял, что Javelin доставят на безопасный объект Украины, а не на линию фронта. Он уверял, что оружие будет храниться в учебных центрах под контролем американских солдат.