Санкт-Петербург, 4 мая, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге День Победы в 2018 году начнут отмечать еще накануне самого праздника. Как сообщили 4 мая в Смольном, 8 мая в 11:00 на Пискаревском мемориальном кладбище к могилам погибших жителей и защитников блокадного Ленинграда возложат цветы и венки. Торжественно-траурную церемонию, в которой примут участие руководители города, в прямом эфире будут транслировать по ТВ.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Концерт на Дворцовой площади Петербурга 9 мая 2017 года

В 15:00 в тот же день в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт, где будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

9 мая в 10:00 начнется военный парад войск Санкт-Петербургского гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади в ознаменование 73-й годовщины Победы. Парад продлится до 11:00 и завершится пролетом боевой и транспортной авиации. Трансляцию парада также можно будет увидеть по телевидению в прямом эфире.

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К 14:30 у площади Восстания сформируют автоколонну с ветеранами войны. Сейчас, по словам главы комитета по социальной политике Александра Ржаненкова, в Петербурге живут более 125 тыс. ветеранов Великой Отечественной, среди них 1,1 тыс. инвалидов войны, около 10 тыс. участников боевых действий, почти 85 тыс. блокадников, около 21 тыс. тружеников тыла, а также более 9 тыс. бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей.

«Всё меньше и меньше остается ветеранов, вынуждены возить их на автомобилях и электромашинах, потому что они сами пройти по Невскому проспекту не могут», — пояснил Ржаненков.

Впрочем, колонну ветеранов возглавят не сами ретро-автомобили с героями войны, а чиновники и депутаты.

«К 14:30 сформируется колонна, к этому моменту с помощью волонтеров ветеранов рассадят по автомобилям. В голове колонны пойдет знамя Победы, ассистентами являются Герои Советского Союза. За ним в голове колонны идет руководство города, представители депутатского корпуса, ветераны, руководители общественных организаций. И далее за ними едут на автомобилях наши ветераны», — сказал Ржаненков.

В 15:00, после колонны ветеранов и небольшой паузы, начнется движение «Бессмертного полка» — от площади Александра Невского по Невскому проспекту до Дворцовой площади. Подробнее о схеме формирования полка можно узнать здесь. В 15:30 начнется праздничный концерт на Дворцовой площади.

В 18:00 — «в шесть часов вечера после войны» — в парке «Екатерингоф» на три часа воссоздадут атмосферу победного мая 1945 года. Организаторы проекта «РиоРита — радость Победы» обещают, что уделили внимание мельчайшим деталям. Горожан приглашают потанцевать пасадобль и другие танцы 1940-х годов под популярные в те дни мелодии, которые лились из каждого патефона, но в исполнении военного духового оркестра. Гостей накормят «незатейливыми» пирожками с мясом и повидлом, угостят мороженым и леденцами, напоят советской газировкой. Всех желающих призывают облачиться в аутентичные наряды 1940-х.

В 22:00 небо над Невой озарится огнями праздничного салюта.

Добавим, в Петербурге до 9 мая включительно будут раздавать георгиевские ленточки: в районных администрациях, отделениях «Почты России», в МФЦ, центрах платежей «Петроэлектросбыта» и отделениях «Сбербанка», а также в аэропорту «Пулково» и на Московском вокзале. С 5 по 7 мая 400 тыс. лент будут раздавать у каждой станции метро с 17:00 до 19:30. Всего в городе изготовили 1 млн 600 тыс. ленточек.

Комитет по молодежной политике вместе с волонтерами подготовил специальную памятку о том, как ленточку завязывать не следует. Например, не стоит помещать ее на грязную автомобильную антенну. «Волонтеры, конечно, пресекать «неправильное» ношение ленточек не станут, но указывать на то, как правильно, будут», — сказал первый зампред комитета по молодежной политике Богдан Заставный.