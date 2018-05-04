Ереван, 4 мая, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Парламент Армении не утвердил кандидатуру Эмиля Бабаяна на пост судьи Конституционного суда. Сегодня, 4 мая, во время тайного голосования в пользу Бабаяна проголосовали 51 депутат, против — 3.

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Кандидату нужно было набрать 63 голоса, что составляет три пятых от общего числа депутатов парламента.

Согласно председателю временной счетной комиссии Гагику Меликяну, в голосовании приняло участие 54 депутата, несмотря на то, что на заседании парламента зарегистрировалось 78 депутатов.

Представители оппозиционных фракций «Царукян» и «Елк» не приняли участия в голосовании.

Кандидатуру советника президента Нагорного Карабаха Эмиля Бабаяна выдвинул президент Армении Армен Саркисян. Его в парламенте представил депутат от фракции Республиканской партии Армении, представитель Армении в Европейском суде Геворк Костанян.

Более трех десятков неправительственных организаций обратились к спикеру Национального собрания Ара Баблояну с просьбой не избирать кандидата, выдвинутого президентом Армен Саркисяном, на вакантное место судьи Конституционного суда.

Кроме того, правозащитники заявили, что президент Саркисян должен был инициировать конкурс, в котором могли бы участвовать юристы высокой квалификации. В противном случае, как говорится в их заявлении, такие назначения и выборы вызывают серьезные подозрения в существовании патронажа и непрозрачных и антидемократических традиций.

По словам депутата от блока «Елк» Эдмона Марукяна, их фракция бойкотировала голосование только по политическим причинам.

При нынешней внутриполитической ситуации возникают вопросы с процедурами избрания. А против Бабаяна как специалиста мы ничего не имеем», — заявил Марукян.

Согласно официальной биографии Эмиля Бабаяна, к которой возникли претензии у общественных организаций, во время прохождения срочной службы в армии он одновременно учился в институте. Кроме того, университет «Вардананц», в котором учился Бабаян, был зарегистрирован в минюсте Армении в 1996 году, когда как кандидат учился там, начиная с 1996 года.

Вакантное место в КС появилось после того, как истек срок полномочий экс-председателя Конституционного суда Гагика Арутюняна. Сейчас Гагик Арутюнян возглавляет Высший судебный совет. Нынешний председатель Конституционного суда Грайр Товмасян в суде заменил Кима Балаяна.