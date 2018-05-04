Тамбов, 4 мая, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Тамбовская область сегодня, 4 мая, приняла участие в акции «Всероссийский день посадки леса». На территории тамбовского лесничества работники лесного хозяйства региона, представители областной власти, активисты, студенты, школьники посадили более 10 тыс. молодых деревьев сосны обыкновенной, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Иван Шишкин. Молодые сосны

В экологическом мероприятии приняли участие более 300 человек. Предварительно лесоводы провели все необходимые работы, чтобы новые деревья прижились.

«Воспроизводство лесов — это основная задача лесоводов, — говорит начальник управления лесами области Сергей Истомин. — Посаженный сегодня участок молодого леса будет находиться под наблюдением специалистов Тамбовского лесничества. При необходимости, если часть саженцев не приживется, следующей весной на их место будут высажены другие молодые деревья».

Весь посадочный материал выращен в лесных питомниках Тамбовщины.

Лесоводы ежегодно помогают и в озеленении территорий муниципальных образований, безвозмездно предоставляют посадочный материал древесно-кустарниковых пород для социальных и образовательных учреждений.

Отметим, что посадка молодого леса в рамках всероссийской акции будет проходить в течение недели во всех муниципалитетах области. Лесоводы высаживают дубы, березы, сосны, каштаны, липы. Всего работники лесного хозяйства области в 2018 году создадут более 900 гектаров молодого леса.