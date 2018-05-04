Ярославль, 4 мая, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарем губернатора Ярославской области стала выпускница журфака МГУ Анастасия Харитонова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Анастасия Харитонова Анастасия Харитонова

Анастасия Харитонова приступила к своим обязанностям 3 мая, накануне своего дня рождения. 4 мая ей исполнилось 24 года. Она закончила с отличием факультет журналистики МГУ в 2016 году. После этого сразу же поступила в магистратуру МГИМО на направление международной журналистики. В этом месяце она защищает диссертацию на тему «Мировой опыт G2C».

«Я работала главным редактором журнала «To Build» — это строительно-архитектурный дайджест, которого, к сожалению больше не существует. Проходила преддипломную практику в Госдуме. В Ярославль меня пригласили за успехи. Была открыта вакансия, прошла все собеседования», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Анастасия Харитонова.

Новый пресс-секретарь раньше профессионально занималась спортом и была чемпионкой Европы по спортивной гимнастике. В настоящее время спортивную карьеру она завершила.

Место пресс-секретаря губернатора Ярославской области стало вакантным после ухода Александра Шиханова в 2016 году. Шиханов пришел на эту работу еще при губернаторе Сергее Ястребове.