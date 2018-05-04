Чебоксары, 4 мая, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Руководитель Чувашского УФАС Вячеслав Борисов, на которого чувашские власти грозили пожаловаться главе ФАС России Игорю Артемьеву, получил из рук последнего почётную грамоту. Награда вручена управлению «за особые заслуги», сообщили ИА REGNUM в антимонопольной службе Чувашии.

Chuvashia.fas.gov.ru Глава ФАС Игорь Артемьев вручает грамоту руководителю Чувашского УФАС Вячеславу Борисову

На расширенном совещании ФАС России Игорь Артемьев высоко оценил работу чувашских антимонопольщиков и вручил почетную грамоту.

«За особые заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства и за высокие показатели в рейтинге результативности деятельности территориальных органов ФАС России за 2017 год», — говорят в ведомстве.

Вручая награду Вячеславу Борисову, главный антимонопольщик страны отметил, что управление с 2008 года постоянно в лидерах по результативности деятельности. В частности, по итогам 2017 года заняло седьмое место среди 84 территориальных органов.

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Напомним, в 2017 году в Чувашское УФАС поступило 831 заявление, из них больше половины (59%) жалоб касались деятельности органов власти. По результатам рассмотрения возбуждено 55 дел, выдано 109 предупреждений о нарушениях антимонопольного законодательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в I квартале УФАС получило 153 жалобы о нарушениях антимонопольного законодательства, что на 41% меньше аналогичного прошлогоднего периода. В ведомстве обращают внимание, что число обращений начало снижаться с 2016 года, когда вступил в силу четвёртый антимонопольный пакет, и контроль за монополистами в части нарушения прав потребителей был передан другим надзорным ведомствам — исключение составили дела по факту установления монопольно высокой цены. В Чувашии, к примеру, в этом году одно из таких дел касалось роста цен на метан со стороной одной из нефтяных компаний. УФАС продолжает выяснять, почему обвалились закупочные цены на молоко, а также разбираться в «мусорном» вопросе.

И также лидируют жалобы на действия органов власти. В частности, предупреждение получили минтранс и подведомственный ему ГУП «Чувашавтотранс» за передачу ряда маршрутов в субаренду. Предупреждение получил и Кабинет министров Чувашии. Внимание антимонопольщиков привлёк установленный правительством порядок организации ярмарок, в котором не было «чёткого порядка определения организатора ярмарки». Много обращений касалось аукционов, объявляемых органами власти, в связи с ремонтом и строительством сельских домов культуры.

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