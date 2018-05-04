Москва, 4 мая, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Большинство российских граждан не против доступа властей к личной переписке

Скриншот страницы Twitter Евгении К В сети вспоминают, как отмечали Первомай в советские времена

«Левада-центр» провёл опрос, согласно которому лишь треть граждан России выступает против обязанности интернет-сервисов передавать доступ к личной переписке по запросу правоохранительных органов.

Оказалось, что о такой обязанности слышали 56% опрошенных. Из них 59% считают, что такие меры необходимы для борьбы с терроризмом и преступностью. 28% сочли эту обязанность сервисов ограничением свободы слова и цензурой, 11% затрудняются ответить, еще 2% выбрали другой вариант ответа.

На вопрос, поддерживают ли участники опроса закон о передаче властям доступа к личной переписке, 17% дали утвердительный ответ, 31% — «скорее поддерживают». Скорее не поддерживают такие меры 18% граждан, а полностью не поддерживают 13%. Оставшиеся 22% затрудняются ответить.

Опрос проводили уже после блокировки Telegram Роскомнадзором, но до акций в поддержку мессенджера. На вопрос о том, слышали ли респонденты о его блокировке, только 22% ответили, что хорошо знают об этом. Еще 36% «что-то слышали», а 39% впервые узнали о блокировке мессенджера от социологов, которые проводили опрос.

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В сети вспоминают, как отмечали Первомай в советские времена

Первомай собрал не только праздничные шествия в разных городах, но и многочисленные записи в социальных сетях. Пользователи поздравляли своих друзей с Днем международной солидарности трудящихся, делились фотографиями с демонстраций и вспоминали, как отмечали 1 мая раньше.

Скриншот страницы Twitter Евгении К В сети вспоминают, как отмечали Первомай в советские времена

«Когда я была маленькая, 1 мая мама нас наряжала в самые лучшие платья, и мы шли все вместе на первомайский парад. Всех, кто помнит, что такое советское детство, кто отмечает Первомай как Праздник Весны и труда, поздравляю от всей души!» — пишет Swiss Vatnik.

Скриншот страницы Twitter Нескучный Снеговик В сети вспоминают, как отмечали Первомай в советские времена

Скриншот страницы Twitter Татьяны В сети вспоминают, как отмечали Первомай в советские времена

Впрочем, для более молодых пользователей первый день мая стал лишь напоминанием об окончании учебного года и предстоящих экзаменах.

«В смысле апрель закончился? В смысле май начался? В смысле 1 мая? В смысле пора начать готовиться? В смысле пора не отвлекаться на телефон? В смысле пора не спать ночами? В каком смысле?» — пишет Батя.

В Москве и Петербурге прошли митинги в поддержку Telegram

Хотя в защиту Telegram выступают не многие пользователи, настроены они решительно. За день до первомайской демонстрации в Москве, а 1 мая в Санкт-Петербурге прошли митинги в поддержку Telegram и защиту свободного интернета.

В столице согласованный с властями митинг состоялся на проспекте Академика Сахарова и собрал 7,5 тыс. человек. В Петербурге активность оказалось не такой высокой — в акции приняли участие около 1 тыс. человек. Люди прошли от Лиговского проспекта по Невскому проспекту до Садовой улицы. Завершился митинг на Марсовом поле.

Участников акции поддержал основатель Telegram Павел Дуров. На своей странице во «ВКонтакте» он написал:

«Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир».

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Соцсети опасаются возможной блокировки Viber

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров 3 мая заявил, что меры блокировки могут коснуться мессенджера Viber, если у ФСБ возникнут проблемы с получением ключей шифрования.

«Это вопрос к ФСБ, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования — это полномочия ФСБ, — отметил Никифоров. — Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение».

Многих пользователей возмутило это заявление. При этом они не верят, что Роскомнадзору удастся заблокировать мессенджер. По мнению пользователей, если Viber всё-таки решат заблокировать, этот процесс, как и в случае с Telegram, затянется на неопределённый срок, и мессенджером по-прежнему смогут пользоваться.

«Не смогли заблокировать телегу, сможем не заблокировать «Вайбер»! Так сказать, можем повторить!» — прокомментировал Недовольный кот.

Часть пользователей предположила, что вслед за Telegram может последовать блокировка не только Viber, но и других мессенджеров и социальных сетей.

«А контактик когда? Они же с шифрованием звонки сделали», — заметил Иван У.

Другие пользователи, напротив, выступают за предоставление властям доступа к личным перепискам либо блокировку сервисов. Они подчёркивают, что такие действия принесут куда меньше бед, чем действия террористов.

«Безопасность страны важнее угрозы от действий террористов. И то, что они общаются в «Телеграме» и «Вайбере», принесет куда больше бед гражданам России», — считает Станислав.

Тем не менее опасаться блокировки Viber на территории России пользователям пока не стоит. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что предпосылок для блокировки мессенджера сегодня нет. Он отметил, что до тех пор, пока мессенджер не состоит в реестре организаторов распространения информации, существующие правила блокировки на него не распространяются.

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Роскомнадзор дал ответ акции в поддержку Telegram

В ответ на недавнюю акцию в поддержку Telegram, в рамках которой пользователи запускали из окна бумажные самолёты, Роскомнадзор предложил провести подобный флешмоб в поддержку высокого качества интернета на стадионах ЧМ-2018.

«Устойчивый и быстрый интернет на стадионе — уже давно предмет первой необходимости. Особенно, когда играет сборная России. Да, на большинстве арен ЧМ-2018 (как показали наши последние замеры) связь отличная, но операторам еще есть куда стремиться! Поэтому мы предлагаем вам поучаствовать в акции. Всех, кто поддерживает высокое качество интернета на стадионах ЧМ-2018, призываем запустить из окна бумажный мячик-оригами сегодня ровно в семь вечера по местному времени», — сообщалось 3 мая на странице ведомства во «ВКонтакте».

Однако инициатива Роскомнадзора не вызвала особенного одобрения у пользователей. Они потребовали прекратить массовые блокировки сервисов, чтобы восстановить стабильную работу интернета.

«Я поддерживаю устойчивый и быстрый интернет. И обязательным условием для его подобного состояния является полное закрытие вашего ведомства и отмена нелепых попыток цензуры интернета», — пишет Юрий Л.

В сообщении об акции Роскомнадзор разместил ссылку на видео в YouTube, с помощью которого можно собрать тот самый бумажный шарик-оригами, который следовало запустить из окна. Однако у некоторых пользователей видео оказалось недоступным из-за массовых блокировок.

«Самое забавное, что я не могу посмотреть видео, как сделать мячик, потому что из-за них у меня не работает Ютуб», — пожаловался Егор Л.

Facebook запустит функцию онлайн-знакомств

Основатель Facebook Марк Цукерберг в ходе конференции разработчиков F8 рассказал, что социальная сеть запустит новую функцию, с помощью которой пользователи смогут найти себе спутника жизни.

«В Facebook 200 млн человек определяют себя как одинокие, поэтому ясно, что тут имеется широкое поле деятельности. Новая функция поможет построить настоящие, длительные отношения и не предназначена для связей на одну ночь», — отметил он.

Служба знакомств будет предлагать пользователям кандидатов из числа людей, которые не находятся в их списке друзей. При этом друзья не смогут увидеть анкету пользователя. Подходящую пару будут выбирать, исходя из локальных личных событий.

Главный специалист по продуктам Facebook Крис Кокс уточнил, что сервис запустят через несколько месяцев. Новая функция может стать серьезной проблемой для конкурентов. После её анонса акции сервиса онлайн-знакомств Tinder упали более чем на 18%.

Twitter порекомендовал пользователям сменить пароль из-за ошибки соцсети

Пользователи Twitter сегодня, 4 мая, получили уведомление от администрации соцсети о необходимости сменить пароль в ближайшее время. Компания призналась, что хранила данные пользователей в открытом файле.

«Недавно мы обнаружили программную ошибку, из-за которой пароли хранились во внутреннем журнале в открытом виде. Мы исправили эту ошибку, и расследование не выявило признаков нарушения безопасности или неправомерного использования. Тем не менее дополнительная предосторожность не помешает, поэтому мы просим вас сменить пароль везде, где вы его использовали», — говорится в сообщении.

Какое именно количество информации 330 млн пользователей соцсети оказалось скомпроментировано и как долго пароли находились в незашифрованном виде, неизвестно. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, они могли быть не защищены в течение нескольких месяцев.

В Twitter заверили, что допустили единичную ошибку, и обычно пароли защищены шифрованием.

«Мы сами ошиблись, удалили открытые пароли и работаем над тем, чтобы этого не повторилось», — пояснили в компании.

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