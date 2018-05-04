Лондон, 4 мая, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Применение отравляющего вещества в объеме 50−100 граммов позволило бы убить всех жителей близлежащих кварталов в Солсбери, а не только бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, заявила 4 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она прокомментировала недавно обнародованные генеральным директором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахметом Узюмджю данные о том, что при отравлении Скрипалей использовалось до 100 граммов отравляющего вещества «Новичок».

"По оценке экспертов, 50−100 граммов химического отравляющего вещества, если речь идет о том веществе, о котором говорила Великобритания, о котором говорилось в стенах ОЗХО, этого количества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих кварталов, а не только двух человек», — пояснила Захарова.

Она напомнила, что, по заверению британских властей, Скрипали в результате покушения не только выжили, но и хорошо себя чувствуют.

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Таким образом, в МИД России усомнились в том, что представленные руководством ОЗХО данные соответствуют действительности.

Захарова также пояснила, что в ответ на многочисленные обращения, а Москва направила уже порядка 40 нот, в которых содержится около 60 вопросов, связанных с «делом Скрипаля», британская сторона либо отделалась формальными отписками, либо проигнорировала их.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле одного из торговых центров.

Власти Великобритании бездоказательно объявили Москву причастной к инциденту. Российская сторона опровергает обвинения.